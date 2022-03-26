مقتدى الصدر يجدد تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية

جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقدم الصدر في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الشكر لنواب كتل "إنقاذ الوطن وامتداد والجيل الجديد والمستقلين الذين حضروا جلسة البرلمان العراقي اليوم".

وأضاف الصدر أن هؤلاء النواب "ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب ويتجدد موعدكم الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وشدد الصدر قائلا " لن نعود لخلطة العطار فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لامكان للمحاصصة فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولاغربية".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق اليوم في عقد جلسة بثلثي نواب البرلمان 220 نائبا من أصل 329 لإنتخاب رئيس جديد للعراق بعد أن قاطع نواب الإطار التنسيقي الشيعي وعدد من حلفائه البالغ عددهم 126 نائبا حضور الجلسة مما أدى الى رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.