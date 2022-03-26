انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات البلديات في الضفة الغربية

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انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات البلديات الفلسطينية اليوم السبت، في الضفة الغربية وسط تنافس قوي بين قوائم حزبية وأخرى مستقلة.

وتجري الانتخابات في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.

ويحق لنحو 715 ألف ناخب وناخبة الاقتراع فيما خصصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع في جميع الهيئات المحلية.

وأكدت لجنة الانتخابات أن الاقتراع يتم بشكل شخصي، وعلى الناخب أن يحمل بطاقة اثبات الشخصية "الهوية" ليتمكن من الإدلاء بصوته.

وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية فيما تم تأجلت في قطاع غزة بسبب موقف حركة حماس الرافض لعقدها دون توافق وطني.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.