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أوكرانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي منشآت تخزين لاحتياطيات الطاقة

(د ب أ)
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 6:41 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 6:41 م

أعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو اليوم السبت، أن بلاده تعرض منشآتها الخاصة بتخزين الغاز الطبيعي لتخزين احتياطيات الطاقة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وكتب هالوشينكو في منشور عبر فيسبوك أن بلاده لديها أكبر منشآت تخزين تحت الأرض في أوروبا.

وقال "رغم العدوان العسكري الروسي واسع النطاق ، مازالت أوكرانيا شريكا قويا وجديرا بالثقة لأوروبا فيما يتعلق بأمن الطاقة".

ورحب الوزير بجهود الاتحاد الأوروبي لوقف اعتماد التكتل على إمدادات الغاز الروسي بشكل تدريجي، والشراء من موردين آخرين. وقال إنه يمكن لأوكرانيا المساهمة في هذا التضامن وموازنة الآلية بمنشآتها التخزينية.

وفي قمة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي ، وافقت الدول الأعضاء على الشراء المشترك الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين في محاولة للتخلي عن الواردات الروسية خلال التعاطي مع تكاليف الطاقة المتزايدة.

ولهذا الغرض، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الولايات المتحدة للحصول على 15 مليار متر مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي المسال العام الجاري.

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