استعاد الفنان محمود حميدة، ذكريات اللقاء الأول الذي جمعه بالمخرج يوسف شاهين، قائلًا: «قال لي أنا بخاف منك كفنان جديد، أنا مبحبش الفنانين الجدد»؛ الأمر الذي استجوب ردا ساخرا من الفنان كان كالآتي: «أنا كمان مبحبكش.. لما بشوف أفلامك بحس إني حمار، وأنا مش حمار»، حسبما قال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر آثير «نجوم إف إم»، أنه عرض عليه فيلم المهاجر، متابعًا: «قلت له إني أوافق قبل قراءة السيناريو.. ولم أطلب أجرًا، وقلت له أنا لا أضحي من أجلك.. بل من أجل نفسي».

وأوضح أن «شاهين» غيّر أسلوب تعامله مع الممثل بسبب محمود حميدة، متابعًا: «الإدارة الدرامية، تعني توجيه جميع العناصر من ممثلين، ومهندسين ديكور، ومصورين.. فالمخرج هو رب العمل الذي يوزع مهام الفريق حتى يستطيع إخراج عمل جيد»، مكررًا: «هو تغير تماما بعد التعامل معي.. وأؤكد تماما».

واعتبر «حميدة» أن له العديد من الآباء والأمهات -ضمنيا- منهم المخرج يوسف شاهين، متابعًا: «أنا اسمي مركب محمود حميدة على اسم جدي وهو أبي أيضًا، وعبدالعظيم عبدالحق أبي كذلك، والشاعر فؤاد حداد، أما عمتي تصنف أمي، وأمينة رزق أمي أيضًا».