قالت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الإمارات، إنها تعاملت مع حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في بئر بعمق 72 متراً عن سطح البئر بمنطقة الظاهر في العين ما أدى إلى وفاته.



كان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بشأن الحادثة، حيث تحركت الفرق المختصة على الفور وباشرت مهامها بالموقع.



ودعت الهيئة، السكان للتأكُد من ردم أي آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.



كما ناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الفقيد سألين المولى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وانتشرت صورة على موقع «تويتر»، قال من تداولها إنها تخص حادث سقوط الطفل في البئر، دون أن يتسنى لـ«الشروق» التحقق من دقة الصورة حتى الآن.