ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام فنزويلا في تصفيات المونديال

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أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل التانجو الأساسي لمواجهة منتخب فنزويلا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في تمام الساعة الواحدة والنصف، فجر اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر.

تشكيل الأرجنتين أمام فنزويلا

حراسة المرمى: أرماني.

خط الدفاع: تاجليافيكو، بيزيلا، أوتامندي، مولينا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس اليستير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، خواكين كوريا، نيكولاس جونزاليس.

وكان منتخب الأرجنتين قد حصل بالفعل على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، قطر 2022، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 35 نقطة.