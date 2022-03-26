المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء تستعد للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

قال الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إنه جارٍ دعم المعاهد الأزهرية بجميع مدن المحافظة للحصول على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد كبير حصل على الاعتماد بالفعل، وجاري تكثيف الجهود لحصول باقي المعاهد على الجودة، وذلك ضمن خطة المنطقة الأزهرية لتطوير التعليم، والوصول إلى أعلى مستوى من الأداء بما يتوافق مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد أن المجلس الأعلى للأزهر الشريف، وقطاع المعاهد الأزهرية، يسعون إلى تطوير القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية للمعاهد حتى تتحقق بها معايير الجودة، وتتبنى إدارة جودة التعليم دعم المعاهد فنيًا للوصول إلى هذا الغرض.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، اليوم السبت، لمتابعة استعدادات المعاهد المتقدمة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والوقوف على مدى جاهزية المعاهد لزيارة فريق الاعتماد.

ووجه رئيس المنطقة، بتقديم الدعم الفني للمعاهد المدرجة بخطة الاعتماد.