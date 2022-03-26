 بايدن: الحلفاء بحاجة لإظهار القدرة على الاستمرار في المعركة من أجل الحرية - بوابة الشروق
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بايدن: الحلفاء بحاجة لإظهار القدرة على الاستمرار في المعركة من أجل الحرية

د ب أ
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 10:34 م

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحلفاء الغربيين إلى إظهار "القدرة على الاستمرار" في المعركة من أجل الحرية والديمقراطية مع استمرار روسيا في مهاجمة أوكرانيا.

وأضاف فى تصريحات أدلى بها اليوم السبت فى ختام زيارة لبولندا استغرقت يومين : "يجب أن نلتزم الآن بأن نكون في هذه المعركة على المدى الطويل. يجب أن نبقى متحدين اليوم وغدا واليوم التالي وللسنوات والعقود القادمة".

وتابع " لن يكون الأمر سهلا. ستكون هناك تكلفة لكنها ثمن علينا أن ندفعه لأن الظلام الذي يدفع الاستبداد لا يضاهي شعلة الحرية التي تضيء أرواح الأحرار في كل مكان".

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