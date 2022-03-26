الصحافة الورقية أحدث ضحايا أزمة الورق في سريلانكا

يتساءل قراء الصحف كثيرا حول مصير الصحافة الورقية في العالم ومدى استدامتها وقدرتها على الاستمرار، ولكن أزمة اقتصادية بدولة سريلانكا تسلط الضوء على تأثر ذلك المجال بمختلف العوامل المادية، إذ قررت صحيفتين يوميتين التوقف عن الطباعة بسبب شح الأوراق منذ اليوم الجمعة، وذلك تبعا لأزمة مالية أصابت سريلانكا خلال 5 أشهر ماضية.

وبحسب فرانس برس قامت شركة أبالي بإيقاف الطبعات الورقية لصحيفتي ذا آيلاند الناطقة بالإنجليزية، ودفينا الناطقة بالسريلانكية، والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية.

وتزامن ذلك مع إقدام الصحف اليومية الأخري بسريلانكا على تقليل عدد الصفحات بالطبعات الورقية تبعا لتزايد سعر الورق بأكثر من 30% نتيجة لشح العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأوراق.

وتم تأجيل امتحانات 3 ملايين طالب سريلانكي خلال الأسبوع الحالي جراء أزمة الأوراق في المدارس.

وتعيش دولة سريلانكا حالة من الاضطراب بسبب زيادة التضخم بـ 17% وأزمة وقود تطورت لاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص منذ أيام وذلك نتيجة لانخفاض مخزون العملة الصعبة لملياري دولار بعد توقف موارد العملة الصعبة مع توقف السياحة بسبب جائحة كورونا.