أمير قطر: العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد منتقدي سياسات إسرائيل

أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، أن "العداء للسامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل، ما يضر بالصراع ضد العنصرية".



وخلال افتتاح منتدى الدوحة 20، قال أمير قطر: "أذكر بالملايين من الفلسطينيين الذين عانوا من الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أنه "يتوجب علينا جميعا أن نقف وقفة جادة لتحديد مستقبل النظام الدولي" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وأشار أمير قطر إلى أن "الإسلاموفوبيا"، لا تقتصر على قوى اليمين الشعبوي، وأنها تحتاج وقفة ضدها".



وأضاف : "اخترنا طريق الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح"، مؤكدا: "على موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف".



ومضى قائلا: "عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية".



وتابع "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول تنبئ بخلل جسيم في الاقتصادات الكلية"، مشيرا إلى أن "عالم اليوم وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وأن هذه المرحلة تتطلب مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن".



واستطرد: "نؤمن أن العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان الحقيقي للمجتمعات، ما يتطلب سياسات ضريبية عادلة لأن غالبية المجتمعات لا يمكنها الاستغناء عن خدمات الدولة".



وحذر من أن "أنماط الاستهلاك غير الصديقة للبيئة ومعدلات الإنتاج الصناعي غير المسؤول، تزداد على نحو مضطرد، ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تمس الإنسانية جمعاء".



وأوضح قائلا: "العصر الجديد الذي نحلم به وأعمل شخصيا من أجله هو عصر السلام والأمن".