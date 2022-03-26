قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لن تتجاهل الظواهر الخاصة باقتحام أولياء الأمور للمدارس، منوهًا إلى أن أولياء الأمور اندفعوا داخل المدارس في بداية العام الدراسي؛ من أجل جلوس أولادهم في الصف الأول.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك انحرافات لم تكن موجودة في الماضي، لافتًا إلى أنها واضحة الآن، مع وجود رصد لها عبر كاميرات الهاتف المحمول وكاميرات المدارس.



وأشار إلى زيادة وتيرة تلك الوقائع، مضيفًا: «سنحاول كوازرة أن نتعامل مع تلك الوقائع في حدود دورنا، لكن لا يمكن تكليف هيئة التدريس بعمل محاضر لأولياء الأمور، وندخل في رفد الطلاب وعقابهم على سلوك ولي الأمر».



وذكر وزير التعليم أن الوزارة ستتشاور مع رجال القانون ووزارة الداخلية، حول ظاهرة اقتحام أولياء الأمور للمدارس وكيفية التعامل معها، واصفًا إياها بأنها «ظاهرة مؤسفة للغاية».



وتسائل: «الخناق ده كله عشان نوصل لإيه؟ خناق على الصف الأول ودخول المدرسة؟ هي أمور غير تربوية أو تعليمية إطلاقًا، وقد نصل إلى أننا ندخل ونأخذ شهادة بالعافية، من غير ما نتعلم خالص وعدم استحقاق الطالب للشهادة».







وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لتجمهر أولياء الأمور أمام إحدى المدارس الخاصة، بمنطقة 6 أكتوبر، في محاولة لإدخال أبنائهم الطلاب، والذين منعتهم المدرسة من الدخول بسبب التأخير.