قال مسؤول أوكراني، إنّ القوات الروسية اختطفت رئيس بلدية سلافوتيتش، بعد بسط سيطرتها على المدينة" الواقعة شمالي البلاد.

وأفاد رئيس الدائرة العسكرية لمنطقة كييف ألكسندر بافليوك، في تصريحات صحفية، بأنّ المدينة شهدت مظاهرة مدنية للاحتجاج على سيطرة القوات الروسية.

وأضاف أنّ القوات الروسية أطلقت النار في الهواء واستخدمت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين، ومن ثم اختطفت رئيس البلدية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات إطلاق القوات الروسية النار خلال المظاهرة في سلافوتيتش.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بخصوص تصريحات المسؤول الأوكراني، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.

وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، شهرها الأول، في أكبر وربما أخطر مواجهة عسكرية أوروبية منذ الحرب العالمية نظرًا لما خلّفته من أعداد نزوح كبيرة من الأوكرانيين، وكذا حجم تأثيراتها على الاقتصادات العالمية، لا سيما أن طرفي الحرب، روسيا وأوكرانيا، من أكثر الدول تصديرًا للحبوب حول العالم.