



أرجع سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، الارتفاع المفاجئ في أسعار البيض، اليوم السبت، إلى السماسرة وجشع التجار، معقبًا: «السمسار أساس الخراب في أي مهنة، وسبب زيادات الأسعار في القطاع»، بحسب تعبيره.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويًا وتصدر الفائض إلى الخارج، مؤكدًا أنها من البلاد الآمنة في هذا المنتج.



وأضاف أن بعض مزارع البيض قد تتعرض لنوع من الفيروسات وتقلل إنتاجها بصورة بسيطة، لكن الأمر لا يحدث هذا التأثير الكبير، مشيدًا بدور معارض «أهلًا رمضان»، خلال الفترة الماضية، في طرح طبق البيض البلدي بـ49 جنيهًا، والبيض الأبيض بـ47 جنيهًا.



ونوه رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إلى أن التجار يستغلون فرصة الإقبال الشديد للمواطنين على شراء السلع، خلال شهر رمضان، ويرفعون الأسعار، قائلًا إن سعر كارتونة البيض في إمبابة 55 جنيهًا، والمهندسين 60 جنيهًا.



وشدد على أهمية تدخل الرقابة لضبط الأسواق، مضيفًا: «مباحث التموين تبذل جهودًا غير عادية، وهناك 14 شركة عربية ومصرية دخلوا السوق الخاص بالإنتاج الداجني، لو الإنتاج غير مضمون هل تدخل الشركات السوق وتستثمر فيه بهذا العدد؟».



وشهدت أسعار البيض ارتفاعا مفاجئا في الأسواق، اليوم السبت، في وقت تواصل الأجهزة الرقابية للدولة متابعة الأسواق لرصد أي مخالفات مع متابعة المخزون من الدواجن في المخازن استعدادًا لـ شهر رمضان 2022، وضخ مزيد من السلع الغذائية لسد احتياجات المواطنين.



