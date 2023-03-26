كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأحد، أن محامو فهد المولد، لاعب فريق الشباب، توصلوا إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «WADA»، يقضي باستكمال اللاعب مدة إيقافه السابقة مقابل إسقاط قضية الاستئناف التي رفعتها الوكالة لدى محكمة التحكيم الرياضية CAS.

وأصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت من خلاله توصل المولد لاتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستكمال مدة إيقافه مقابل اسقاط الاستئناف الذي رفعتها ىالوكالة لدى محكمة التحكيم الرياضي.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيصبح قرار مركز التحكيم السعودي القاضي بنقض إيقاف اللاعب لاغيًا ولا يمكن الرجوع له.

غادر فهد المولد تدريبات الشباب وبدأ في تنفيذ العقوبة منذ الأول من مارس الجاري، وحتى 20 أغسطس المقبل، على أن ينضم للتدريبات دون لعب مباريات رسمية أو تجريبية قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقوبة بحسب مصادر "الرياضية".

ووفقًا للعقد المبرم بين الشباب واللاعب سيتوقف النادي عن دفع رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، التي لا يتدرب فيها.

القضية تعود إلى إدانة فهد المولد بانتهاك قانون الرقابة على المنشطات في 22 مايو 2022 وتمت معاقبته من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالإيقاف 18 شهرًا، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا بنقض القرار وإعادة اللاعب لممارسة كرة القدم، ما سهّل مهمة توقيعه لنادي الشباب بعد انتهاء عقده مع فريقه الاتحاد أثناء إيقافه.