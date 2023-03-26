التعاون في تعلم الطب الصيني التقليدي يعزز العلاقات الصينية الباكستانية

ساعد التعاون بين الصين وباكستان في مجال الطب الصيني التقليدي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية.



وأطلقت السلطات الصحية في ولاية السند الباكستانية برنامجا في مطلع 2023 اقترح أن تساعد الصين البلاد في تدريب الأطباء المهرة في مجال الطب الصيني التقليدي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم السبت.



وذكرت الهيئة القائمة على تنظيم المشروع والمتمثلة فى مركز التعاون الصيني الباكستاني بمجال الطب الصيني التقليدي، بولاية خونان بوسط الصين، أن الجانب الباكستاني سيختار أول دفعة من 10 أطباء شباب ويرسلهم إلى المركز لتلقي التعليم النظري والممارسة السريرية للطب الصيني التقليدي لمدة عامين.



وبعد تلقي التدريب سيعودون إلى بلدهم للتشخيص والعلاج وفقا للطب الصيني التقليدي، حسبما ذكر موقع الشبكة المعلومات الاقتصادية الصينية الإخبارية.