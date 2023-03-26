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الجزائر: تنفيذ تدريب عسكري مشترك مع البحرية الهندية

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 6:49 م
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية وصول سفينة تابعة للبحرية الهندية، اليوم الأحد، إلى ميناء الجزائر، للمشاركة في تنفيذ تدريب عسكري مشترك مع القوات البحرية الجزائرية.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن هذا التدريب يأتي تتويجا للتعاون العسكري الجزائري - الهندي، مشيرة إلى أن السفينة سوف تمكث لمدة 4 أيام ، مضيفة أنه خلال هذا المكوث، سيتم تنفيذ تمرين في البحر من نوع "PASSEX" بين قاطرة أعالي البحار التابعة للقوات البحرية الجزائرية والسفينة التابعة للبحرية الهندية.

وبحسب البيان، يهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التعاون العملياتي المشترك بين القوات البحرية في البلدين.

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