حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف في قنا احتياطيا لاتهامه في قضية تزوير

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن النيابة العامة أمرت بحبس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف احتياطيا؛ لاتهامه في قضية تزوير في محررات رسمية بغرض التربح.

وأضاف الداودي، أنه لا تهاون مع فاسد في الجهاز التنفيذي للمحافظة، وأنه يجري تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق؛ بهدف حماية المال العام والمواطنين من الفاسدين؛ مؤكدا أنه لن يُسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، كما لن يُسمح بالتستر على الفساد.

وشدد أنه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، مشيرا إلى حرص المحافظة على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كل صور الفساد وإهدار المال العام، حتى تتحقق رؤية مصر وتطلعاتها بدولة متقدمة خالية من الفساد، خاصة في ظل توجه الدولة إلى عصر الرقمنة وإحلال التكنولوجيا محل العنصر البشري في التعاملات المالية.