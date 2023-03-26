 مستشفيات سنغافورة تستأنف الجراحات الاختيارية بعد تجاوز جائحة كورونا - بوابة الشروق
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مستشفيات سنغافورة تستأنف الجراحات الاختيارية بعد تجاوز جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 9:46 م

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأحد، أن العمليات الجراحية الاختيارية غير الحرجة التي تم تجنب إجراءها خلال جائحة كورونا، قد استؤنفت في العام الماضي، مع تحسن وضع كوفيد-19.

وقالت صحيفة "ستريتس تايمز "السنغافورية، إن وزير الصحة أون جيي كونج صرح في يوليو الماضي بأن المستشفيات خفضت الإجراءات الاختيارية في خضم زيادة المرضى بكوفيد-19، الذين يتطلب علاجهم بالمستشفيات جراء الإصابة بمتحوري "بي أيه4" و"بي أيه5" الفرعيين.

وتجنبت المستشفيات في البداية الإجراءات غير الحرجة أو الاختيارية في فبراير عام 2020، قبل أن يتم استئنافها تدريجيا بعد فترة توقف من أبريل إلى يونيو.

وطالبت وزارة الصحة مجددا في مايو عام 2021 المستشفيات والعيادات الخارجية المتخصصة بتكريس طاقاتها لعلاج مرضى كوفيد وتأجيل العمليات الجراحية والمواعيد غير العاجلة.


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