الهلال السوداني: 7 أيام تفصلنا عن مواجهة الأهلي أعيننا على الفوز وتركيزنا يتزايد

واصل الهلال السوداني، تحضيراته للمواجهة النارية الحاسمة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم 1 من شهر أبريل المقبل، مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بالجولة السادسة والأخيرة والتي ستحسم الفريق المتأهل رفقة صن داونز الجنوب إفريقي لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور أكثر من 50 ألف مشجع إلى ستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي في مباراته المصيرية أمام الهلال السوداني، حيث يحتاج الفريق الأحمر الفوز بهدف واحد فقط لخطف بطاقة العبور لدور الثمانية من البطولة القارية.

ونشرت صفحة الهلال السوداني على تويتر اليوم الأحد، عدد من الصور لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي، معلقة عليها : "7 أيام تفصلنا عن مواجهة الأهلي أعيننا على الفوز وتركيزنا في التدريبات يتزايد".

ودخل لاعبو الهلال في معسكر مغلق بفندق النادي والذي يستمر حتى موعد سفر بعثة الفريق إلى القاهرة والمقرر له يوم 28 من شهر مارس الجاري.