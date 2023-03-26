فرنسا تدين الهجوم الحوثي على موكب حكومي بتعز اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت فرنسا، اليوم الأحد، الهجوم الحوثي الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في موكب حكومي بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وعبرت السفارة الفرنسية، في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تعازيها لأسر الضحايا.

وتابعت بالقول: "يظهر هذا الهجوم مرة أخرى الطابع العنيف للحوثيين الذي يعيق كل جهود السلام".

وأكدت أنه يجب على الحوثيين "نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي، هانس جروندبرج، الذي يعتبر السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن".

ويوم أمس السبت، سقط قتلى وجرحى من جنود الشرطة العسكرية، إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت موكب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ تعز نبيل شمسان، أثناء عودتهم من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.

وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصارا منذ سنوات.