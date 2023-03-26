الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى دار السلام بتنزانيا

دشنت الخطوط السعودية، اليوم الأحد، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة غربي المملكة، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى دار السلام في تنزانيا، بعد أيام من الإعلان عن خطة المجموعة للتشغيل إلى 25 وجهة في 3 قارات حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك "يأتي ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف إحدى مساراتها الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية".

كانت أولى رحلات "السعودية" قد غادرت مطار دار السلام الدولي بالرقم إس في 462 إلى مدينة جدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أرفيد نيكولاس، إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين"، مبينًا أن زيادة الوجهات يواكبها تنمية غير مسبوقة لأسطول طائرات "السعودية " بما يحقق المستهدفات التشغيلية، إلى جانب التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الرقمية.

ودشنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة خلال العام الحالي 2023 أربع وجهات دولية جديدة تشمل كانو في نيجيريا وبكين في جمهورية الصين الشعبية وبرمنجهام بالمملكة المتحدة وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعتها الخطوط السعودية مؤخرا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى السعودية.

ويهدف برنامج الربط الجوي، إلى تأسيس مسارات دولية جديدة بالتعاون مع شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة.