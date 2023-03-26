ليبيا توقع اتفاقا مع شركة هانيويل لبناء مصفاة نفط بطاقة 30 ألف برميل يوميا

وقعت ليبيا اتفاقا مع شركة هانيويل انترناشونال لبناء مصفاة نفط بطاقة 30 ألف برميل يوميا في جنوب غربى ليبيا، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، قولها في بيان، إن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الأحد جزء من خطة أوسع للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لتعزيز منشآت الطاقة في البلاد وزيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا.



وقالت الشركة إن المصفاة التي ستقام حول مدينة أوباري ستوفر الوقود للمناطق المحيطة بها وتغذي محطات الطاقة التي سيتم بناؤها بالقرب منها. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل بشأن تكلفة المشروع.



يذكر أن ليبيا تضم أكبر احتياطيات من النفط في قارة أفريقيا إلا أن صادراتها تراجعت بسبب الفوضى السياسية التي أعقبت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011. وساعد بعض الاستقرار إلى وصول متوسط إنتاج النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر الماضي.