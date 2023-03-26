نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بأن بلاده ستواصل الانفتاح على العالم الخارجي

استغل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينج شيوشيانج، خطابا موجها إلى الرؤساء التنفيذيين العالميين في طمأنة المشاركين بأن الصين ستواصل الانفتاح، فيما تشكو شركات دولية، بشكل متزايد من التحديات للوصول إلى السوق.

وقال دينج، في المنتدى السنوي للتنمية الصينية اليوم الأحد، خلال خطاب مهم "الانفتاح على العالم الخارجي، هو سياسة وطنية، إنه من سمات الصين الحديثة"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

كما تلى رسالة من الرئيس شي جين بينج، تعهد فيها الرئيس الصيني بمواصلة السعي لانفتاح قائم على تبادل المنفعة.

وانتعش الاقتصاد الصيني مجددا منذ رفع القيود الخاصة بسياسة "صفر كوفيد"، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في أول شهرين من العام.

ويعد الانتعاش في الطلب المحلي مهما بشكل خاص لبكين، التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي للمساعدة في الوصول إلى هدف نمو اقتصادي، يصل إلى حوالي 5% هذا العام.