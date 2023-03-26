مفتي عمان: اسم شهر رمضان معهود عند العرب قبل نزول القرآن

قال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، إن اسم شهر رمضان معهود عند العرب قبل نزول القرآن.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسمية شهر رمضان بهذا الاسم هي معهودة عند العرب قبل نزول القرآن، ومن الشواهد المحفوظة في ذلك قول الشاعر: جاريةٌ فِي رَمضانَ المَاضِي .. تُقَطِّعُ الحَدِيثَ بِالإِيماضِ».

وأضاف: «وأصل ذلك أن العرب سمت أشهرها بحسب الأحداث التي وافقت تسمياتها، فقد وافقت تسمية شهر رمضان فصل الصيف الذي كانت ترمض فيه الفِصال؛ فتقوم من مبركها لطلب الاستظلال. وقيل: لأنه يرمض الذنوب، أي: يصهرها. والأول أصح؛ لأن التسمية سابقة على مشروعية صيامه».