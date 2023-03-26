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مفتي عمان: اسم شهر رمضان معهود عند العرب قبل نزول القرآن

هديل هلال
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 11:10 ص

قال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، إن اسم شهر رمضان معهود عند العرب قبل نزول القرآن.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسمية شهر رمضان بهذا الاسم هي معهودة عند العرب قبل نزول القرآن، ومن الشواهد المحفوظة في ذلك قول الشاعر: جاريةٌ فِي رَمضانَ المَاضِي .. تُقَطِّعُ الحَدِيثَ بِالإِيماضِ».

وأضاف: «وأصل ذلك أن العرب سمت أشهرها بحسب الأحداث التي وافقت تسمياتها، فقد وافقت تسمية شهر رمضان فصل الصيف الذي كانت ترمض فيه الفِصال؛ فتقوم من مبركها لطلب الاستظلال. وقيل: لأنه يرمض الذنوب، أي: يصهرها. والأول أصح؛ لأن التسمية سابقة على مشروعية صيامه».

 

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