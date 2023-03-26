ماليزيا: حل الاحتكارات لن يضر بالوظائف

ذكر وزير الموارد البشرية الماليزي في. سيفاكومار، أن ارتفاع الطلب على العمالة في بلاده سيضمن عدم وجود تراجع في حجم القوة العاملة، حال تم حل المزيد من الاحتكارات القائمة في ماليزيا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الحكومية، عن سيفاكومار، القول إن هناك الكثير من الوظائف، ولكن المشكلة هي أن العديد من العاطلين عن العمل "شديدو الانتقاء للوظائف".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في بيان صحفي بجدة، خلال ختام زيارته للسعودية، إن ماليزيا تعيد النظر في أوضاع الاحتكارات القائمة، لضمان تمتع المواطنين بخدمة عادلة وأفضل.

وجاءت تعليقات أنور، بعد قرار بفتح خدمات فحص المركبات بعد انتهاء امتياز "بوسباكوم" في 31 من أغسطس عام 2024.

وقال أنور، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة ستعيد النظر في احتكار "تاتش آند جو" لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة.

ونقلت "برناما" عن سيفاكومار، القول إن الحكومة جادة بشأن حل الاحتكار الخاص بتوظيف العمال الأجانب؛ لضمان عدم وجود أرباح مبالغ فيها لأطراف معينة، بسبب نقص القوى العاملة الذي يواجه الأعمال التجارية.