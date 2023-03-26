أعلنت إدارة الانتخابات في ولاية برلين بألمانيا بعد ظهر اليوم الأحد، أن نسبة من شاركوا في الاستفتاء الشعبي على تبكير موعد الحياد المناخي في الولاية وصلت إلى 26.4% من نحو 2.4 مليون شخص في برلين يحق لهم الانتخاب.



يذكر أن تحالف "بداية جديدة للمناخ"، يسعى إلى تحقيق هدف أن تصبح برلين محايدة للمناخ بحلول 2030 ، وليس بحلول 2045 حسبما تقرر حتى الآن، ولتحقيق ذلك لا بد من تغيير قانون تحول الطاقة الخاص بالولاية.



ومن أجل تغيير أهداف المناخ لابد أن يصوت أغلب الناخبين لصالح ذلك، على الأقل 25% منهم، أي ما يعادل 608 آلاف صوت.



وكانت نسبة المشاركة وصلت في وقت سابق من اليوم إلى 11%، فيما أعلنت إدارة الانتخابات بالولاية "التصويت في 2208 مراكز اقتراع ببرلين ظل هادئا حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خاصة".