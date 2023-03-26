الأجهزة التنفيذية بالدقهلية تواصل رفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع والميادين

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، والتي تجمعت نتيجة سقوط الأمطار يومين متتاليين.

وأكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة تنفيذ الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقرة والتقلبات الجوية.

وكشف عن أهمية التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي، ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة الأوضاع طوال اليوم، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بصفة مستمرة مع الغرف الفرعية مع المراكز والمدن والأحياء.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بمواصلة التعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقرة، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بجميع النواحي، والتواجد الميداني بالشارع؛ للتعامل مع الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الأمطار.

وأشار إلى ضرورة الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية، بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة؛ لشفط وكسح الأمطار، لتيسير حركة السيارات والمواطنين، وعدم وجود تكدس واختناقات مرورية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء، بالتأكد من سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين، وضرورة الاستجابة الفورية لشكواهم.