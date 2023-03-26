 تسلا تنتج 5000 سيارة أسبوعيا في مصنعها في براندنبورج بألمانيا - بوابة الشروق
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تسلا تنتج 5000 سيارة أسبوعيا في مصنعها في براندنبورج بألمانيا

بوتسدام (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:53 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:53 م

تنتج شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية 5000 سيارة أسبوعيا، وهو نصف هدفها لأول إنتاج في موقعها في ألمانيا.

وأعلنت تسلا ذلك في تغريدة، حيث سوف يبلغ الانتاج 250 ألف سيارة سنويا.

وتسعى الشركة لإنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعيا، أو 500 ألف سيارة سنويا.

ويشار إلى أن تسلا تنتج سيارات كهربائية في موقع جرونهايده خارج برلين منذ نحو عام، وقالت سابقا إنها تنتج نحو 4000 سيارة أسبوعيا.

ويعمل بالمصنع حاليا نحو 10 آلاف شخص، ولكنها تعتزم التوسع، حيث تسعى لإنتاج مليون سيارة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى قد يحدث ذلك.


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