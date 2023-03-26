نساء في كابول ينظمن احتجاجات ضد حظر طالبان تعليم الفتيات

نظمت أكثر من 12 امرأة مسيرات في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول اليوم الأحد، احتجاجا ضد حظر حركة طالبان تعليم الفتيات والنساء وهن يهتفن "التعليم من حقنا".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأفغانية، التي تعمل من خارج البلاد، مثل قناة "أفغانستان انترناشونال" التلفزيونية وصحيفة "هاشت-اي-سوب" على الانترنت أن قوات طالبان تدخلت وأوقفت المسيرة.

وتظهر مقاطع فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بضع عشرات من النساء الشابات، يتجادلن مع قوات طالبان ويهتفن بشعارات دعما لتعليم الفتيات.

وقالت واحدة من الناشطات في مقطع فيديو "إننا نواجه موقفا نفسيا وعقليا سيئا منذ أكثر من عام ونصف" ودعت ناشطات أخريان طالبان إلى عدم تسييس التعليم.