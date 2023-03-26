واشنطن: هناك مخاوف أمريكية من تيك توك تتعلق بالأمن القومي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن هناك مخاوف أمريكية من تطبيق "تيك توك" تتعلق بالأمن القومي.



وأضاف كيربي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أنه يتعين أن تنتهي اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي من مراجعتها قبل اتخاذ أي قرار بحظر التطبيق.



يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.