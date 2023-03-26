وزير الخارجية الصيني: تعافي البلاد سوف يعود بالفائدة على الشركات الأمريكية

قال وزير الخارجية الصيني، قين جانج، لمجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين، إن انفتاح الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا، وقوة تعافيها الاقتصادي يعود بمنافع "ثلاثية" على الشركات الأمريكية، وذلك على الرغم من العلاقات المتوترة بين الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قين قال في اجتماع أمس السبت في بكين، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، إن حقيقة أنه تم انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينج، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للانفتاح على العالم وإعادة ضبط الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، سوف تعود بالفائدة على الشركات الأمريكية.

ورحب قين باستمرار الشركات الأمريكية في توسيع نطاق استثماراتها في الصين، وأضاف أن بكين تأمل في أن تساعد أمريكا في تعزيز العلاقات الثنائية على الرغم من الصعوبات الحالية، وإعادة العلاقات إلى مسار سليم ومستقر.

وأكد ممثلو أمريكا أن العلاقات بين الصين وأمريكا في مرحلة حرجة، وأضافوا أن الشركات ملتزمة بمنع الدولتين من الوقوع في فخ العزلة والصراع.

كما قالوا إنهم يرحبون بمزيد من التواصل المباشر، كما أعربوا عن أملهم في تسيير مزيد من الرحلات الجوية بين الصين وأمريكا لتسهيل التبادل.