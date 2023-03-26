رد فعل متباين على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي وقف الإصلاحات القضائية

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ذكرت تقارير اليوم الأحد، أن طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت لوقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، قوبل برد فعل منقسم.

وبينما أيد اثنان على الأقل من أعضاء حزبه "ليكود" دعوته، رد أعضاء آخرون بالتحالف بغضب، بل دعا بعضهم لإقالته ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

تأتي تصريحات جالانت، ردا على الإصلاح القضائي المقترح، الذي قسم المجتمع.

وقال جالانت في خطاب مفاجئ، أمس السبت "يجب وقف العملية، لبدء حوار"، مشيرا إلى أن أمن إسرائيل يواجه مخاطر.

وأضاف أنه سمع تعليقات تثير القلق من قادة في الجيش في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد التوترات بشأن الإصلاحات، التي ستضعف بشكل متعمد المحكمة الدستورية وتمنح مزيدا من السلطة للبرلمان.