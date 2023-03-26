محافظة البحيرة تشارك فى مبادرة ساعة الارض وتطفئ الأنوار لمدة 60 دقيقة

شاركت محافظة البحيرة في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حان وقت الطبيعة"، حيث قامت الوحدات الإدارية بالمحافظة بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بالمنشآت الغير حيوية بدءا من الساعة 8.30 مساء اليوم حتى الساعة 9.30 مساء، وذلك للتوعية بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري.

يأتي ذلك في إطار توصيات قمة المناخ “ COP 27” بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية؛ مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.