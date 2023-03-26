يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا بعنوان "كان يا مكان" للفنانة نرمين حكيم، وذلك في التاسعة مساءً بعد غد الثلاثاء، بقاعة الباب سليم، بساحة د الملحقة بمتحف الفن المصري الحديث.

ويقام المعرض برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 8 أبريل 2023 من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، ومن 8 إلى 11 مساءً يومياً عدا الجمعة من كل اسبوع.

ويقول الفنان وليد قانوش في تقديمه للمعرض: "نوستالجيا نرمين حكيم.. لا شك أن الحنين إلى الماضي بذكرياته وتفاصيله يشعرنا بإحساس جميل وراحة وسعادة، هذا المعنى الشاعري هو ما تقدمه لنا الفنانة في كان يا مكان، وهي دراما تصويرية معاصرة صاغتها وتقدمها للمشاهد بصور مختلفة تحمل الصدق في التعبير والجدية والابتکار بعيداً عن نمطية طرح مثل هذه الموضوعات، وهي أعمال ما أن تقف أمامها إلا وتتداعى الصور إلى الأذهان؛ لتعيد إلى أنفسنا دفء مكان لا يزال يحيا في الوجدان بخصوصيته الفريدة، وبمخزون ذكرياته وقصصه، كثيرة هي الأماكن التي نمر بها لكن يبقى مكان ما نرتحل إليه بين الحين والآخر في رحلة شيقة.. مكان لم يفقده الزمن بريقه بداخلنا، وتأثيره القوي على مخيلتنا، هي لوحات شكلتها ذكريات الحنين إليه".

وتقول الفنانة نرمين حكيم: "دقات الساعة تذكرنا دائما بمرور الزمن، وفي النهاية ندرك أنه ما هو إلا ذكريات، في يوم ما سنستيقظ لنجد حياتنا قد وَلت وأصبحت كالحلم، ولكن في خضم عالم مليء بالصراعات والفوضى يبقى دائماً مكان في قلوبنا لذكريات وحكايات حفرناها في أعماقنا تدعونا للاستمرار، تتلاشى في أوقات وتطل علينا في أوقات أخرى ولكنها لا تموت".