باكستان تسجل حالة وفاة و106 إصابات بكورونا

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أكد المعهد الوطني للصحة في باكستان، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة في إقليم السند بسبب كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا للبيانات التي شاركها المعهد الوطني للصحة، تم تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها في جميع أنحاء البلاد، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 2.52%، بينما كان 22 مريضا في حالة حرجة. وتم إجراء ما يصل إلى 4213 اختبارا للكشف عن الإصابة بكوفيد 19.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق عبد القادر باتيل، إن الحكومة عززت دور الرقابة على الحدود والخدمات الصحية في باكستان للتعامل مع أي متحور فرعي من كوفيد 19.

وقال الوزير، إن هناك نظام مراقبة في جميع نقاط الدخول إلى البلاد بما في ذلك المطارات. وأضاف أنه ستكون هناك اختبارات وفحص سريع للمسافرين في جميع المطارات.

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة تماما وطلب من عامة الناس تجنب الاستماع إلى الشائعات.

وأوضح أن 90% من سكان البلاد حصلوا بالفعل على لقاح كوفيد 19.