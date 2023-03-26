محمد عبد الرحمن يفجر غاز الأعصاب بالفندق في كشف مستعجل

قرر محمد عبد الرحمن (دكتور سهام) في الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، التركيز في علاج يوسف (مصطفى خاطر) واعتبره مدمن قتل، ليبدأ في إخفاء جميع الأسلحة عنه وعن طريق الخطأ فتح عبوة غاز الأعصاب، وتنفسه دكتور سهام ويوسف ليبدأ سلسلة من التصرفات الكوميدية والكلام غير المفهوم وسط الفندق، ليستفيقا ويكتشفان أنه مرسوم على وجهيهما رسومات كارتونية مضحكة.

كما تورّط سهام في جريمة قتل، حيث أجبره يوسف على دفع رجل ميت يجلس على كرسي بعجل في البحر، وصوّره بفيديو حتى يضطر سهام لعلاجه ولا يحاول الهرب أو يخبر عائلته بحقيقة يوسف.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم: مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.