نائب بالبرلمان البريطاني يطرح مشروع قانون حتى تظل سلسلة متاجر جون لويس ملكا للعاملين

قال الوزير السابق وعضو البرلمان البريطاني جاريث توماس، إن مشروع قانون سيتم طرحه في البرلمان سيساعد سلسلة متاجر "جون لويس" البريطانية على أن تظل ملكا للعاملين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أن التقارير الأسبوع الماضي أشارت إلى أن سلسلة متاجر "جون لويس" تدرس إنهاء هيكلها المملوك بنسبة 100% للعاملين، حيث تستكشف رئيسة مجموعة جون لويس شارون وايت خططا لبيع حصة أقلية في الشركة لجمع الأموال.

ويعتزم النائب عن حزب العمال البريطاني جاريث توماس تقديم مشروع قانون التعاونيات (الأسهم الدائمة) الأربعاء المقبل، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات التي لها نفس هيكل الملكية مثل جون لويس على أن تظل "مملوكة بقوة للشعب البريطاني".

وقال توماس، لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، إن "هذا هو الطريق لمساعدة جون لويس على أن تظل مملوكة بالكامل للعاملين.

وأضاف توماس "في الوقت نفسه، من المحتمل أن تساعد التعاونيات والشركات المتبادلة في الوصول إلى رأس مال كبير للاستثمار في أعمالهم، وتوسيع الخدمات التي يقدمونها، وأكثر من ذلك".

وقال توماس "إن البريطانيين هم من يملكون بالأساس هذا المتجر البريطاني العظيم ونريده أن يظل كذلك".