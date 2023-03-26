11 % يشاركون حتى الآن باستفتاء شعبي بولاية برلين لوضع أهداف مناخ أكثر طموحا



شارك 11% ممن يحق لهم التصويت حتى الآن في استفتاء شعبي بدأ صباح اليوم الأحد بولاية برلين يرمي لوضع أهداف مناخ أكثر طموحا بولاية.

وذكرت إدارة الانتخابات بالولاية بعد ظهر اليوم: "التصويت في 2208 مراكز اقتراع ببرلين ظل هادئا حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خاصة".

ويسعى تحالف "بداية جديدة للمناخ" لتحقيق هدف أن تصبح برلين محايدة للمناخ بحلول 2030، وليس بحلول 2045 كما هو مقررا حتى الآن. ولتحقيق ذلك لابد من تغيير قانون تحول الطاقة الخاص بالولاية.

يشار إلى أنه يمكن لنحو 4ر2 مليون شخص يحق لهم التصويت ببرلين المشاركة في هذا الاستفتاء.

وسوف تستمر صناديق الاقتراع في فتح أبوابها حتى الساعة 00ر18 (بالتوقيت المحلي).

ومن أجل تغيير أهداف المناخ لابد أن يصوت أغلب الناخبين لصالح ذلك، على الأقل 25% منهم، أي ما يعادل 608 آلاف صوت.