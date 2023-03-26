اللواء أسامة المندوة يهدي وزير التعليم نسخة من كتاب «خلف خطوط العدو»

أهدى اللواء أسامة المندوه، أحد أبطال حرب أكتوبر، كتابه "خلف خطوط العدو"، الصادر عن دار الشروق، إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



وقال اللواء أسامة المندوة، إنه رأى في ذكرى أشرف معركة قادتها مصر لاستعادة كرامتها، وهي معركة حرب أكتوبر 1973، فرصة عظيمة لإهداء وزير التعليم رضا حجازي، والطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة، نسخة من كتابه "خلف خطوط العدو" للاستفادة من تجربته في الحرب.



وتابع: "أهديهم تجربتي وحكايتي التي بدأت قبل النكسة والانهيار في 1967 إلى معركة العبور العظيم والنصر العظيم الذي وافق شهر رمضان المبارك".