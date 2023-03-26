 منظمات حماية البيئة تناشد الحكومة الألمانية المزيد من السرعة في حماية المناخ - بوابة الشروق
الأحد 26 مارس 2023 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

منظمات حماية البيئة تناشد الحكومة الألمانية المزيد من السرعة في حماية المناخ

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 11:40 ص


ناشدت كثير من كبرى منظمات حماية البيئة الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة في حماية المناخ.

وذكرت كل من منظمة "كومباكت" ومنظمة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" والسلام الأخضر "جرينبيس" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا نتوقع بادرة انفتاح لأجل حماية المناخ من قمة الائتلاف الحاكم اليوم".

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم يعتزم استجلاء عدد من القضايا الخلافية خلال اجتماع قمة بديوان المستشارية مساء اليوم الأحد.

وتابعت المنظمات الثلاث أنه "يتعين على المستشار الألماني (أولاف) شولتس إصدار كلمة قاطعة في هذا الشأن".

وبحسب بيانات هذه المنظمات، فإنها تتوقع وقف بناء طرق سريعة أخرى ووضع برنامج فوري فعال للمناخ لأجل قطاع النقل.

يشار إلى أن هناك نقاشات حادة منذ أسابيع داخل الائتلاف الحاكم حول توسيع نطاق الطرق السريعة وحماية المناخ في قطاع النقل. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل لاتفاقات اليوم أم لا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك