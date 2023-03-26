منظمات حماية البيئة تناشد الحكومة الألمانية المزيد من السرعة في حماية المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



ناشدت كثير من كبرى منظمات حماية البيئة الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة في حماية المناخ.

وذكرت كل من منظمة "كومباكت" ومنظمة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" والسلام الأخضر "جرينبيس" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا نتوقع بادرة انفتاح لأجل حماية المناخ من قمة الائتلاف الحاكم اليوم".

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم يعتزم استجلاء عدد من القضايا الخلافية خلال اجتماع قمة بديوان المستشارية مساء اليوم الأحد.

وتابعت المنظمات الثلاث أنه "يتعين على المستشار الألماني (أولاف) شولتس إصدار كلمة قاطعة في هذا الشأن".

وبحسب بيانات هذه المنظمات، فإنها تتوقع وقف بناء طرق سريعة أخرى ووضع برنامج فوري فعال للمناخ لأجل قطاع النقل.

يشار إلى أن هناك نقاشات حادة منذ أسابيع داخل الائتلاف الحاكم حول توسيع نطاق الطرق السريعة وحماية المناخ في قطاع النقل. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم التوصل لاتفاقات اليوم أم لا.