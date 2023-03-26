يعرض نادي سينما الأوبرا المصرية، أربعة أفلام قصيرة، على المسرح الصغير، في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري.

القائمة تضم ٤ أفلام، منها فيلمين روائيين (رسالة إلى الله) و(بدلة وفستان) وفيلمين تسجيليين (شغلانة رجالة) و(أنا مش كومبارس).

الأفلام لها طابع إجتماعي وشارك في بطولتها سيمون ومحمد أبو داوود ولاشينة لاشين ومن إخراج روماني سعد.. ويتبع العرض ندوة مع المخرج روماني سعد ومحمد أبو داوود ولاشينة لاشين والمنتج الفني ليليان رمسيس وتديرها الإعلامية هبة حمزة.

يذكر أن نادي سينما الأوبرا إعداد نورا غنيم ويتبع إدارة النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا والتي يديرها الفنان أمين الصيرفي.