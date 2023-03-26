«هيومان ووتش» تطالب الحكومة المؤقتة الأفغانية بإلغاء الحظر المفروض على حق الفتيات في التعليم

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية تقريرا أمس الجمعة، تطالب فيه الحكومة المؤقتة الأفغانية برفع الحظر عن تعليم الفتيات وإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات والنساء في أفغانستان.

ويلقي التقرير الضوء على أن النظام الحالي يتعين عليه الكف عن التعدي على مستقبل الفتيات والنساء والبلاد، مضيفا أن أفغانستان، حاليا، هي الدولة الوحيدة التي تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء الموقف السلبي للعالم، في التعامل مع طالبان وكيف أن التمييز القائم على الجنس، للجماعة، يؤثر بالسلب على مستقبل النساء والفتيات في أفغانستان.

وقالت سحر فترات، الباحثة المساعدة في قسم حقوق المرأة بالمنظمة الحقوقية "نظام طالبان جعل أفغانستان الدولة الوحيدة، التي تمنع النساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية.

لقد تعهدوا باحترام حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص.غير أنه مع بدء العام الدراسي الجديد، أعادوا الفتيات المراهقات إلى منازلهن".