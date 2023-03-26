تونس: سرقة النصب التذكاري للصحفية شيرين أبو عاقلة بمدينة بنزرت

أعلن مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس لطفي حجي، عن سرقة النصب التذكاري المقام للصحفية شيرين أبو عاقلة، تخليدًا لذكرى اغتيالها في حديقة ساحة فلسطين بمدينة بنزرت التونسية.

وقال مدير المكتب، إن «النصب التذكاري، الذي وضع يوم 4 يونيو 2022 بحديقة ساحة فلسطين، تعرض للسرقة رغم تواجده في مكان مكشوف ومحروس من قبل بلدية بنزرت».

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه لشعب عظيم، في يونيو 2022، أي بعد شهر من اغتيال الزميلة الشهيدة شرين أبو عاقلة، على يد أحد قناصة جيش الاحتلال الصهيوني، أقامت بلدية بنزرت وجمعية البر والإحسان نصبا تذكاريا للشهيدة بساحة فلسطين (الحديقة الكائنة أمام البلدية، ودار الثقافة الشيخ ادريس)».

وأضاف: «صعقت عندما اكتشفت وأنا أمر أمام النصب أنه تمت سرقة واجهته الرخامية، التي صممت فوقها خارطة فلسطين مع نبذه عن حياة الشهيدة، والله العظيم يعجز اللسان عن التعليق عن مثل هذه الممارسات».

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لكشف من يقف وراء هذه الجريمة التي أثارت استياء أهالي بنزرت، خاصة لرمزية النصب التذكاري الذي يحمل خريطة فلسطين.

واغتيلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء سلسلة الهجمات الإسرائيلية على الضفة، وخلال تغطيتها لاقتحام جنين في منطقة الجابريات بين مخيم جنين وقرية برقين.