بلغ عدد الأشخاص، الذين يمرون عبر مطار هونج كونج الدولي 1ر2 مليون الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بحوالي 24 مرة، طبقا لما ذكرته هيئة المطار اليوم الأحد.

وتعامل المطار مع 2ر4 مليون راكب، خلال أول شهرين من هذا العام، حيث "سجلت حركات الطيران زيادة سنوية بحوالي 60 إلى 520ر32"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج اليوم.

وشهدت جميع فئات الركاب في هونج كونج، ارتفاعا كبيرا في أعدادها، مع تخفيف القيود، لاسيما سكان هونج كونج، الذين توجهوا للسفر.

وسجل المسافرون إلى ومن جنوب شرق آسيا واليابان أكبر زيادات.