هافيرتز وشلوتربيك خارج حسابات المنتخب الألماني بمواجهة بلجيكا الودية

خرج المهاجم كاي هافيرتز والمدافع نيكو شلوتربيك، من قائمة المنتخب الألماني استعدادا لمباراة بلجيكا الودية، والتي تقام في كولون بعد غد الثلاثاء.

وعانى شلوتربيك من تقلصات عضلية ومشكلة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز بها فريقه على بيرو 2 / صفر وديا أمس السبت، وهي المباراة التي رفع فيها نيكلاس فولكروج رصيده من الأهداف الدولية إلى خمسة أهداف بعد تسجيله هدفين.

وخرج هافيرتز، الذي أضاع ضربة جزاء أمام بيرو، من القائمة بسبب مرضه، فيما قال الاتحاد الألماني في بيان له إنه سيتم استدعاء لاعب آخر بدلا منه لمواجهة بلجيكا.

وسيفتح غياب هافيرتز الباب أمام مشاركة سيرجي جنابري، فيما يأمل ماليك ثياو، مدافع ميلان الإيطالي وهو واحد من الوجوه الستة الجديدة في القائمة، في أن يحل محل شلوتربيك في واحدة من تجارب المدرب هانزي فليك قبل استضافة أمم أوروبا 2024.