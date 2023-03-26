 اليابان... رفع سن التقاعد إلى 61 عاما في مطلع أبريل المقبل لمواجهة نقص العمالة الحاد - بوابة الشروق
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اليابان... رفع سن التقاعد إلى 61 عاما في مطلع أبريل المقبل لمواجهة نقص العمالة الحاد


نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 8:26 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 8:26 ص

من المقرر أن يتم رفع سن تقاعد العاملين في الخدمة المدنية الوطنية والمحلية في اليابان من 60 عاما حاليا إلى 61 عاما في بداية أبريل المقبل، كجزء من تدابير لمواجهة نقص العمالة التي تعكس جزئيا انخفاض عدد سكان البلاد، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم الأحد.

وسيتم بعد ذلك رفع سن التقاعد بمقدار عام واحد كل عامين حتى يصل إلى 65 عاما في السنة المالية 2031.

وهناك اهتمام بما إذا كانت شركات القطاع الخاص ستتخذ خطوات مماثلة.

ومع رفع سن التقاعد العام إلى 65 عاما، لن يحصل الذين يتقاعدون في سن الستين على دخل لفترة من الزمن. ويُستخدم حاليا نظام إعادة التوظيف للتعامل مع الوضع.

ومن خلال رفع سن التقاعد، تريد الحكومة اليابانية أن يدعم العاملون الأكبر سنا العاملين الشباب بخبراتهم.


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