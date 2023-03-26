كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عبر برنامجه الرمضاني «كبريت» المذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»، السيناريوهات المتوقعة لاختفاء النحل، في حلقة تحت عنوان: «ماذا لو انقرض النحل؟».



وقال إن أهمية النحل، تكمن في دوره الفاعل في عملية نقل حبوب اللقاح من النباتات إلى الفاكهة، وحدوث عملية التزاوج التي ينتج عنها تبادل البتلات، ومن ثم نمو الأشجار وطرح الثمار.



وذكر أن النحل يمثل 30% من القوة الغذائية للإنسان، موضحا أن 70% من أفضل 100 محصول غذائي يتم تلقيحه بواسطة النحل، منوها بأن ثلث الطعام الذي تعتمد عليه البشرية في سبيل البقاء؛ يتوقف على حياة النحل.



وأضاف أن انقراض النحل؛ يتسبب في ضياع غذاء البقر والدجاج والبيض والحليب واللحوم، وكذلك محاصيل الأرز والذرة والبطاطس التي تعتمد بشكل أساسي على النحل والمحاصيل المغذية مثل الفواكه والمكسرات.



وأشار إلى تعرض النحل؛ لهجمة عنيفة على مستوى العالم من الإنسان، تتمثل في استخدام ملوثات البيئة المتمثلة في عوادم السيارات ودرجات الحرارة المتصاعدة من المصانع التي تتسبب في ضرر للإنسان قبل الحيوان والنحل.



وأوضح أن الممارسات الزراعة الخاطئة، من تكثيف استخدام الأراضي وزراعة المحاصيل الأحادية، واستخدام المبيدات الحشرية، وارتفاع درجة حرارة الأرض؛ تعمل ضد النحل في القيام بدوره وعمله الرئيسي.



وتوقع أن تصبح محاصيل الجزر والتفاح والبطيخ والبصل والليمون والمكسرات البرازيلية؛ أسطورة يقرؤها الناس في الكتب، حال انقراض النحل، استنادا إلى من دورها الرئيسي في نقل حبوب اللقاح من وإلى الزهور.



وأكد عدم صحة المثل الشعبي، «يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك»، موضحا أن صوابه هو العكس فالإنسان يحتاج كليهما سويا، منوها بأن المسألة لا تتعلق بالعسل وحسب، بل إن طعام الإنسان كله؛ يقع تحت أيديهم.