التعاون الإسلامي ودول الخليجي تدينان حرق نسخة من القرآن الدنمارك

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة "الاستفزازات المتمثلة في حرق نسخ من المصحف الشريف، والتي حدثت مؤخراً في موقعين مختلفين في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان نشرته على موقعها الإلكرتوني اليوم الأحد ،أن "هذه الاستفزازات، التي تصدر من قبل نفس الأفراد والمجموعات اليمينية المتطرفة بذريعة حرية التعبير، نشراً للكراهية والتعصب وموجهةً ضد الإسلام والمسلمين".

ودعت السلطات الدانماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية هذه ومنع مثل هذه الاستفزازات.

بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات، "حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن البديوي قوله إن "هذه الحادثة الشنيعة هي عمل تحريضي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك".

وأكّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية "نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرف"، داعياً المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.