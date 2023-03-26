منتخب مصر الأولمبي يتأهل لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

حسم منتخب مصر الأولمبي تأهله رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي ستقام في المغرب في نسختها القادمة.

منتخب مصر الأولمبي كان قد حقق الفوز على زامبيا في مباراة ذهاب الجولة الثالثة بهدفين دون رد، وأنهى مباراة الإياب التي أقيمت اليوم الأحد، بالتعادل السلبي دون أهداف ليتأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب إلى أوليمبياد باريس 2024 مباشرة.

وصعد منتخب الفراعنة إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة منتخب إسواتيني بالدور الثاني، حيث انتهت مباراة الذهاب دون أهداف، ليعود منتخبنا الوطني في القاهرة ويحقق الفوز بهدف دون رد.