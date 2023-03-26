وزير الرياضة يكشف آخر تطورات أزمة مصطفى عسل

علق وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، على أزمة مصطفى عسل، لاعب الاسكواش، والمصنف الأول في اللعبة، وذلك عقب البيانات التي أصدرها الأخير في الآونة الماضية.

وأضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب مصطفى عسل أحد اللاعبين المصريين المحترفين والمصنف الأول عالميا في لعبة الاسكواش ضمن منافسات منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش «PSA» وهو بذلك يتنافس مع العديد من لاعبي العالم وفى المقدمة منهم اللاعبين المصريين الذين يتصدرون أيضا التصنيف العالمي.

وتابع: هذه المنظومة لها العديد من الرعاة وتتكفل برعاية اللاعبين، مؤكدًا أنه تواصل مع والد اللاعب مصطفى عسل، لحل أزمته، كما أن الوزارة تؤكد استمرار حرصها على دعم اللاعب.

وأوضح صبحي، أن الوزارة لا تقف أمام اللاعبين في حالة تلقيهم أي عروض، ولكن الوزارة لن تفرط في أبنائها المخلصين.